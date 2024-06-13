Экспертные разборы за неделю: поправки в НК по УСН, учет импорта, расчет зарплаты для вахтовиков, самые важные письма Минфина и ФНС и другие

Какие специальные налоговые режимы может применять ИП в 2024 году

При регистрации бизнеса и в процессе ведения деятельности предприниматель может выбрать систему налогообложения, которую будет применять. Обычно ИП предпочитают специальные налоговые режимы, ведь на них проще учет и налоговая нагрузка ниже, чем на общей системе налогообложения. Расскажем, какие специальные налоговые режимы может выбрать ИП.