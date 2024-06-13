Названы инструменты правовой защиты трансграничного ведения бизнеса

Минюст выступил соорганизатором сессии «Защита транснационального экономического оборота: юридические инструменты». В ходе дискуссии были отмечены юридические сложности, возникающие у предпринимателей в связи с незаконными односторонними ограничительными мерами и препятствиями для доступа к правосудию.

Участники предложили различные инструменты обеспечения правовой защиты транграничного ведения бизнеса:

повышение эффективности межгосударственного взаимодействия;

создание свободных финансовых зон , принимая во внимание передовой опыт ОАЭ;

упрощение процедур признания и привидения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений;

создание международных юрлиц, защищенных дополнительными правовыми гарантиями для реализации международных проектов;

учреждение международного инвестиционного арбитражного центра БРИКС;

разработка актов наднационального характера;

совершенствование процессуальных форм защиты прав участников споров международного характера.

Минюст заверил, что предложения по выработке оптимальной модели построения правового пространства БРИКС, обеспечивающего всестороннюю юридическую защиту предпринимателей, будут использованы в дальнейшей совместной работе министерства и зарубежных коллег.