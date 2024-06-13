Названы инструменты правовой защиты трансграничного ведения бизнеса

Минюст выступил соорганизатором сессии «Защита транснационального экономического оборота: юридические инструменты». В ходе дискуссии были отмечены юридические сложности, возникающие у предпринимателей в связи с незаконными односторонними ограничительными мерами и препятствиями для доступа к правосудию.
Участники предложили различные инструменты обеспечения правовой защиты транграничного ведения бизнеса:
повышение эффективности межгосударственного взаимодействия;
создание свободных финансовых зон, принимая во внимание передовой опыт ОАЭ;
упрощение процедур признания и привидения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений;
создание международных юрлиц, защищенных дополнительными правовыми гарантиями для реализации международных проектов;
учреждение международного инвестиционного арбитражного центра БРИКС;
разработка актов наднационального характера;
совершенствование процессуальных форм защиты прав участников споров международного характера.
Минюст заверил, что предложения по выработке оптимальной модели построения правового пространства БРИКС, обеспечивающего всестороннюю юридическую защиту предпринимателей, будут использованы в дальнейшей совместной работе министерства и зарубежных коллег.
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