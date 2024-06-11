Принят закон о введении свободной экономической зоны в трех областях России

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) будет введен на приграничных с новыми регионами территориях.

В соответствии с принятым Госдумой во втором и третьем чтениях правительственным законом режим свободной экономической зоны будет введен на отдельных территориях, граничащих с ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Украиной.

Речь, в частности, о Белгородской, Курской и Брянской областях. Конкретный перечень территорий определит правительство

Инвесторы, вкладывающие средства в развитие таких территорий, в их промышленность, логистику, получат льготы по налогу на прибыль, на имущество, землю, по уплате страховых взносов.

В настоящее время аналогичные преференции есть у инвесторов и бизнесменов, работающих в свободных экономических зонах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее мы писали, что в России создается новая свободная экономическая зона.