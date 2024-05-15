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В приграничных регионах создадут свободную экономическую зону

Депутаты одобрили законопроект, который предоставит предпринимателям из Белгородской, Курской и Брянской областей такие же льготы, как у бизнеса из Новороссии.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании в Белгородской, Курской и Брянской областях свободной экономической зоны (СЭЗ).

Бизнес будет получать те же льготы, что и предприниматели в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Минэкономразвития России будет определено куратором указанного преференциального режима на федеральном уровне и наделено полномочием по проведению оценки его эффективности функционирования», — сказано в пояснительной записке.

Летом 2023 года вступил в силу закон о создании на территории новых регионов свободной экономической зоны. Предприниматели могут:

  • платить пониженные страховые взносы в размере 7,6%;

  • применять нулевую ставку по налогу на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта.

Также бизнес освободили от уплаты налога на имущество организаций, установили нулевой акциз на жидкую сталь, от НДПИ освободили уголь и железную руду.

Кроме того, в СЭЗ действует режим свободной таможенной торговли. А участки на территории свободной зоны в течение 3-х лет не будут облагаться налогом.

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