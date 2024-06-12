США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ и Банк «Точка»

Вместе с Мосбиржей в новом санкционном списке США — Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и Банк «Точка».

Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), отвечающего в том числе за валютные торги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Внесение в этот список фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом, отмечает РБК.

В новых санкционных списках оказались более 30 физических лиц и свыше 200 компаний из России и Китая. Среди них — СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест» и 7 российских судов для перевозки СПГ.