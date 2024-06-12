США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ и Банк «Точка»

Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), отвечающего в том числе за валютные торги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Внесение в этот список фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом, отмечает РБК.
В новых санкционных списках оказались более 30 физических лиц и свыше 200 компаний из России и Китая. Среди них — СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест» и 7 российских судов для перевозки СПГ.
Мосбиржа объявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро.
ЦБ: Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.
Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.
Граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки.
Во многих банках продажа доллара по 200, покупка по 50.
Комментарии5
Ого
Доллар по 200
А может по 35?
Боюсь, будут рисовать выгодный (для кого-то конкретного) курс.
Теперь как захотят так и будет:
https://www.klerk.ru/buh/news/610749/