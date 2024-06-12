₽ Заказать рекламу

США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ и Банк «Точка»

Вместе с Мосбиржей в новом санкционном списке США — Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и Банк «Точка».

Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), отвечающего в том числе за валютные торги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Внесение в этот список фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом, отмечает РБК.

В новых санкционных списках оказались более 30 физических лиц и свыше 200 компаний из России и Китая. Среди них — СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест» и 7 российских судов для перевозки СПГ.

  • Мосбиржа объявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро.

  • ЦБ: Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.

    Граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

  • Во многих банках продажа доллара по 200, покупка по 50.

Борис Мальцев

Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. Изменения просто революционные!Кроме перестройки всех правил существующих налогов, власти пообещали вводить новые.

Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру
1

Комментарии

5

С 1 июля 2024 года российские консульства во всех странах начнут заверять электронные копии бумажных документов

Консульские сотрудники смогут удостоверять равнозначность электронного и бумажного документов.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Минфин США запретил поставку любого софта в РФ. Даже для физлиц

1

Наличный курс доллара достиг 200 рублей

Обменники Москвы резко подняли курс наличного доллара на фоне санкций США

1

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день

В ЦБ заявили, что торги долларом продолжатся на внебиржевом рынке

Курс будут определять, в том числе, по сервисам внебиржевой торговли

США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ и Банк «Точка»

Вместе с Мосбиржей в новом санкционном списке США — Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и Банк «Точка».

5
Интернет и IT

Роскомнадзор разработал приложение для проверки качества мобильной связи

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (ЦМУ ССОП) разработали приложение «ПроСеть» для проверки качества связи на мобильных устройствах.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

Какие специальные налоговые режимы может применять ИП в 2024 году

При регистрации бизнеса и в процессе ведения деятельности предприниматель может выбрать систему налогообложения, которую будет применять. Обычно ИП предпочитают специальные налоговые режимы, ведь на них проще учет и налоговая нагрузка ниже, чем на общей системе налогообложения. Расскажем, какие специальные налоговые режимы может выбрать ИП.

Какие специальные налоговые режимы может применять ИП в 2024 году
1
Борис Мальцев

Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. Изменения просто революционные!Кроме перестройки всех правил существующих налогов, власти пообещали вводить новые.

Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру
1
Сергей Верещагин
Бухгалтерский учет

Модернизация хозяйственного инвентаря

Лёгким движением руки брюки превращаются… брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты! Продолжаем разбираться с хозяйственным инвентарем.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк
24
Обучение для бухгалтеров

Последний день, когда онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Время больших скидок в «Клерке»! Онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету на УСН и ОСНО, управленке и ВЭД, маркетплейсам и еще многим другим направлениям всего за 3 690 рублей! Успейте воспользоваться суперпредложением до 12 июня включительно!

Айрат Хаматов
Управленческий учет

Управленческий учет: важный инструмент в бизнесе или лишние заморочки?🧐

Знаю, что многие не ведут управленческий учёт в бизнесе, потому что обычно о нем думают так: «Он только для подсчета прибыли, а прибыль = остаток денег. Зачем вести, если итак всё понятно?!»

Государственные ведомства

Госдума отказывается от бумажных документов

Совет Государственной Думы отказался от бумажной документации и перешел на электронный документооборот в своей работе.

1

Разборы законов

1 322
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

В России появился нацстандарт (ГОСТ) оценки ответственности бизнеса

На полях ПМЭФ-2024 глава Росстандарта Антон Шалаев представил национальный стандарт оценки деловой репутации российского бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга.

1
Дмитрий Очкаев
Самозанятые

Как самозанятому перейти на УСН?

Порядок перехода на УСН будет зависеть от того, добровольный это переход или он связан утратой права на применение НПД.

Как самозанятому перейти на УСН?
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Проверки

Налоговый контроль: когда самому не отбиться

Налоговики в погоне за доначислениями нередко компенсируют недостаток доказательств прямым нарушениями закона. Расчет прост: тот, кто знает за собой какие-то «грехи», промолчит, а невиновный не захочет и связываться. Но такого рода смирение может вылиться в миллионные начисления и гибель бизнеса. Рассказываем, когда молчать точно не нужно.

Налоговый контроль: когда самому не отбиться
Страховые взносы

Юбилейная выплата председателю и главбуху СНТ облагается взносами и идет в РСВ

Все выплаты в пользу работника – как зависящие от результатов труда, так и имеющие стимулирующий или социальный характер (матпомощь, выплаты к юбилейным датам и др.) — облагаются страховыми взносами.

Информационные технологии

Искусственный интеллект обозначил самые популярные темы ПМЭФ-2024

ИИ создал топ-10 облако слов, наиболее часто фигурировавших на Петербургском международном экономическом форуме.

igotosochi
Инвестиции

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ТоТ еще разговор

Иван Никитенко: И когда же будет миллиард? Премьера на ютуб-канале «ТоТ еще разговор». Волнуемся

Поговорили с основателем компании ConvertMe о том, как одновременно работать над тремя стартапами и оставаться в зоне комфорта. И когда же будет миллиард?

43

Интересные материалы

Борис Мальцев

Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю

Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей.

Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю
1