С 1 июля 2024 года российские консульства во всех странах начнут заверять электронные копии бумажных документов

Совет Федерации одобрил закон о наделении консульских сотрудников новыми полномочиями. С 1 июля 2024 года они смогут переводить бумажный документ в электронный и удостоверять их равнозначность. Таким образом заявитель сможет оперативно передавать в Россию из-за рубежа различные документы.

С этой даты сотрудники посольств начнут переводить бумажные документы в электронные и удостоверять их равнозначность. Так любой россиянин в любой стране сможет оперативно передавать в Россию из-за рубежа различные документы.

Например если нужно срочно переслать в Россию доверенность для распоряжения квартирой, машиной или оформления каких-либо документов. Это сейчас самая распространенная услуга консульств.

Также если вы вывезли все документы, а на Родине требуют оригинал свидетельства о рождении или браке – его электронная копия сделанная в консульстве теперь будет иметь равнозначную силу.