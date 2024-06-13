Банк Точка, попавший под новые санкции США, успокоил: «с нами все хорошо»

У себя Вконтакте банк Точка выпустил такое сообщение:
«Мы продолжаем оказывать большинство услуг, безопасности средств ничего не угрожает, лицензия Точки устойчива.
Мы в ближайшие дни ожидаем информацию от зарубежных банков-корреспондентов о возможности продолжать валютные расчеты. Ко всем, кто ведет расчеты в валютах, мы вернемся с информацией чуть позже. Трансграничные платежи в рублях ходят свободно.
Остаемся на связи!»
Ранее мы сообщали, что США ввели санкции против Московской биржи, НКЦ и банка «Точка».
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