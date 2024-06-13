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Санкции 2022-2024

Банк Точка, попавший под новые санкции США, успокоил: «с нами все хорошо»

12 июня в День России США ввели блокирующие санкции в отношении нескольких российских компаний. ООО Банк Точка также попал под эти санкции.

У себя Вконтакте банк Точка выпустил такое сообщение:

«Мы продолжаем оказывать большинство услуг, безопасности средств ничего не угрожает, лицензия Точки устойчива.

Мы в ближайшие дни ожидаем информацию от зарубежных банков-корреспондентов о возможности продолжать валютные расчеты. Ко всем, кто ведет расчеты в валютах, мы вернемся с информацией чуть позже. Трансграничные платежи в рублях ходят свободно.

Остаемся на связи!»

Ранее мы сообщали, что США ввели санкции против Московской биржи, НКЦ и банка «Точка».

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Санкции 2022-2024

Банк Точка, попавший под новые санкции США, успокоил: «с нами все хорошо»

12 июня в День России США ввели блокирующие санкции в отношении нескольких российских компаний. ООО Банк Точка также попал под эти санкции.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

С 1 июля 2024 года российские консульства во всех странах начнут заверять электронные копии бумажных документов

Консульские сотрудники смогут удостоверять равнозначность электронного и бумажного документов.

Санкции 2022-2024

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Курсы валют

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Валюта

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Курс будут определять в том числе по сервисам внебиржевой торговли.

Санкции 2022-2024

США ввели санкции против Московской биржи, НКЦ и банка «Точка»

Вместе с Мосбиржей в новом санкционном списке США — Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и банк «Точка».

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Интернет и IT

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Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

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Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру
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Сергей Верещагин
Бухгалтерский учет

Модернизация хозяйственного инвентаря

Лёгким движением руки брюки превращаются… брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты! Продолжаем разбираться с хозяйственным инвентарем.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк
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Обучение для бухгалтеров

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Айрат Хаматов
Управленческий учет

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Государственные ведомства

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Дмитрий Очкаев
Самозанятые

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Порядок перехода на УСН будет зависеть от того, добровольный это переход или он связан утратой права на применение НПД.

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Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Проверки

Налоговый контроль: когда самому не отбиться

Налоговики в погоне за доначислениями нередко компенсируют недостаток доказательств прямым нарушениями закона. Расчет прост: тот, кто знает за собой какие-то «грехи», промолчит, а невиновный не захочет и связываться. Но такого рода смирение может вылиться в миллионные начисления и гибель бизнеса. Рассказываем, когда молчать точно не нужно.

Налоговый контроль: когда самому не отбиться
Страховые взносы

Юбилейная выплата председателю и главбуху СНТ облагается взносами и идет в РСВ

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Информационные технологии

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ИИ создал топ-10 облако слов, наиболее часто фигурировавших на Петербургском международном экономическом форуме.

Вакансии

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Инвестиции

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза

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