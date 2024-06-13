Банк Точка, попавший под новые санкции США, успокоил: «с нами все хорошо»

Управленческий учет: важный инструмент в бизнесе или лишние заморочки?🧐

Знаю, что многие не ведут управленческий учёт в бизнесе, потому что обычно о нем думают так: «Он только для подсчета прибыли, а прибыль = остаток денег. Зачем вести, если итак всё понятно?!»