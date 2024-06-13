Биржа Казахстана рассмотрит продолжение деловых отношений с Мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа (KASE) заявила, что будет работать в штатном режиме, а сотрудничество с Мосбиржей пересмотрят с учетом санкционных ограничений.

«Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений», — сказано в сообщении торговой площадки Казахстана.

На 1 июня 2024 года Мосбирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

12 июня Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра. По этой причине с 13 июня приостановлены биржевые торги долларом и евро. Центробанк для определения курса валют по отношению к рублю будет опираться на банковскую отчетность и данные внебиржевых торгов.