Госпредприятия из новых регионов освободили от взыскания долгов

Мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. Он распространяется на обязательства, которые возникли у государственных и муниципальных предприятий до 30 сентября 2022 года.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который устанавливает мораторий на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Действие закона распространяется на обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года. Мораторий продлится до 1 января 2026 года. Он не затронет обязательства по возмещению вреда, а также по оплате труда и выплате выходных пособий.