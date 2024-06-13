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Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Госпредприятия из новых регионов освободили от взыскания долгов

Мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. Он распространяется на обязательства, которые возникли у государственных и муниципальных предприятий до 30 сентября 2022 года.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который устанавливает мораторий на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Действие закона распространяется на обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года. Мораторий продлится до 1 января 2026 года. Он не затронет обязательства по возмещению вреда, а также по оплате труда и выплате выходных пособий.

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BRG
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Разборы законов

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Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Госпредприятия из новых регионов освободили от взыскания долгов

Мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. Он распространяется на обязательства, которые возникли у государственных и муниципальных предприятий до 30 сентября 2022 года.

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