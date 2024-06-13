Индекс Мосбиржи упал более чем на 4%

Впервые с января индекс Мосбиржи опустился до 3032,05 пунктов, стоимость акций снижается на 15%.

13 июня 2024 года на открытии торгов индекс Московской биржи потерял в цене больше 4%. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Показатель упал до 3032,05 пунктов или на 4,4% по сравнению с данными на закрытии торгов во вторник 11 июня.

На фоне новых санкционных ограничений, которые принял Минфин США 12 июня, акции Мосбиржи снижаются более чем на 15%.

Санкции также затронули крупнейших эмитентов — например, «Газпром», НОВАТЭК, Сбербанк и ВТБ. Ограничения распространяются на «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», «Мурманск — трансгаз» и ООО «Обский газохимический комплекс».

Американские компании и физлица не смогут проводить сделки с этими компаниями, а активы предприятий в США будут заблокированы.