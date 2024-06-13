Клиенты «Финам» не смогут снять доллары и евро с брокерских счетов

Клиенты брокера «Финам» не смогут вывести доллары США, евро и гонконгские доллары со своих счетов. Суммы отражаются как временно заблокированные.
«Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами», — сказали в пресс-службе компании.
12 июня Минфин США ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра. С сегодняшнего дня прекратились биржевые торги долларом и евро. Сделки с валютой будут идти на цифровых внебиржевых платформах.
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