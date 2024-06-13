Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль

Если компания №1 получает долю (или ее часть) вышедшего участника компании №2, то имеет место безвозмездное получение имущественного права.
Такая операция облагается налогом на прибыль, поясняет Минфин в письме от 22.03.2024 № 03-03-07/25921.
То есть компания №1 должна заплатить налог на прибыль за долю в компании №2, которая ей досталось после выхода из компании №2 другого учредителя.
Комментарии1
Если участнику при выходе выплатили действительную стоимость имущества, то у оставшихся участников при пропорциональном распределении долей вышедшего участника никакого дохода не возникает, т.к. действительная стоимость их долей не меняется.