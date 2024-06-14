За сарай на садовом участке налог платит либо СНТ, либо садоводы

Имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства, может принадлежать садовому товариществу, а может – в долях собственникам земельных участков.

В зависимости от того, на как оформлена собственность, будет начисляться налог на имущество физлиц или налог на имущество организаций. Правила для этих налогов разные.

Разъяснение по поводу сарая и сторожки на территории СНТ дает Минфин в письме от 12.02.2024 № 03-05-05-01/11646.

Для физлиц налогообложение будет для каждого из участников долевой собственности — пропорционально его доле в праве собственности на недвижимость.

Организации налог считают по среднегодовой стоимости. Но по региональному закону с хозяйственных строений на участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, налог считается по кадастровой стоимости.