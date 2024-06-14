Застройщики собирают расходы на ОС на счете 08

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.03.2024 № 07-01-09/18623.
Также Минфин в своем письме сообщает, что доходы коммерческих организаций в бухучете формируются по правилам ПБУ 9/99.
Об этом сообщает Минфин в письме от 01.03.2024 № 07-01-09/18623.
Также Минфин в своем письме сообщает, что доходы коммерческих организаций в бухучете формируются по правилам ПБУ 9/99.
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