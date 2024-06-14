ЦБ с 13 июня устанавливает курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день», — отмечается в сообщении.

Регулятор отмечает, что резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года.

С момента вступления в силу указания Банк России ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных в указании подходов. В том числе на основе данных внебиржевой информации — по данным отчетности кредитных организаций.