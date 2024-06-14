Госдума может быстрее принять закон о криптовалюте на фоне санкций США

В качестве антисанкционной меры в РФ нужно легализовать майнинг и установить государственный контроль над криптовалютой.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что на фоне новых санкций против российского финансового сектора стоит быстрее принимать законопроект о майнинге криптовалют.

«На фоне новых санкций в отношении российского финсектора звучат предложения узаконить криптовалюту для внешнеторговых платежей… Рассчитываю, что рассмотрение законопроекта о майнинге будет ускорено», — сказано в телеграм-канале депутата.

Также Горелкин напомнил, что Иран аккуратно встроил биткоин в финансовую систему страны и установил государственный контроль над валютой. России будет полезен опыт легализации майнинга в качестве антисанкционной меры.

12 июня Московская биржа и Национальный клиринговый подпали под блокирующие санкции США. Торговая площадка объявила о приостановке торгов долларом и евро.

Законопроект о майнинге внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, он не прошел еще первое чтение.