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Ипотека

Установлен порядок продажи физлицом залогового имущества

Владимир Путин подписал федеральный закон с изменениями в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Закон устанавливает порядок продажи залогодателем-физлицом имущества, заложенного по договору об ипотеке и обеспечивающего обязательства по кредитному договору или договору займа.

Суть в том, что он устанавливает порядок самостоятельной реализации залогодателем-физическим лицом заложенного банку имущества. Граждане получили возможность сами продать его по максимально выгодной цене имущество. Ранее имущество можно было продать только через публичные торги или аукцион.

Ранее мы писали об этом — что отказываться от ипотеки станет выгоднее.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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Бухгалтерия ада слушает

Что нейросеть думает про российские налоги

Ржём аки стадо кобыл. А всё почему? Потому что в Настину умную голову пришла-таки дельная мысль: а чего это у нас нейросеть без дела болтается? А ну-ка давай, пиши пост в блог, на животрепещущую тему — изменения в налогах с 2025 года, и постарайся немного шутить.

Что нейросеть думает про российские налоги

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Внесены изменения в закон о клиринге и клиринговой деятельности

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Если налогоплательщик не обеспечил учет своих доходов и расходов, ФНС имеет право определить сумму к уплате расчетным путем, а также использовать для доказательства получения дохода любую доступную информацию.

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⚡️ Итоги дня: россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде, а цены на обучение выросли на 20%

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Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать

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Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банки будут информировать клиентов о рисках по антиотмывочному законодательству

Проверка операций по 115-ФЗ может занимать много времени, поэтому банки будут заранее предупреждать клиентов о возможных ограничениях и причинах блокировок счетов.

Бесплатно с Ведение бизнеса

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Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО
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«БКС Мир инвестиций» отменил комиссию за хранение валюты

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Иллюстрация: dcstudio/freepik

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1С:Сервистренд

Как настроить и продлить сертификат в 1С-Отчетность

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Как настроить и продлить сертификат в 1С-Отчетность
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Как компенсировать работу в выходной при увольнении сотрудника
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Установлен порядок продажи физлицом залогового имущества

Владимир Путин подписал федеральный закон с изменениями в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

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