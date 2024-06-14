Установлен порядок продажи физлицом залогового имущества

Закон устанавливает порядок продажи залогодателем-физлицом имущества, заложенного по договору об ипотеке и обеспечивающего обязательства по кредитному договору или договору займа.

Суть в том, что он устанавливает порядок самостоятельной реализации залогодателем-физическим лицом заложенного банку имущества. Граждане получили возможность сами продать его по максимально выгодной цене имущество. Ранее имущество можно было продать только через публичные торги или аукцион.

Ранее мы писали об этом — что отказываться от ипотеки станет выгоднее.