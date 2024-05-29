При отказе от ипотеки жилье можно будет продать по максимально выгодной, а не минимальной цене

Согласно документу, граждане получат возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене имущество, находящееся в залоге у банка. Сегодня его можно продать только через публичные торги или аукцион.

«Ипотечный договор всегда должен давать человеку возможность защиты вложенных финансов и распоряжения имуществом на выбранных им условиях. Именно для этого были внесены поправки, которые обеспечат такую защиту, чтобы договор ипотечного займа при изменении намерений не становился невосполнимой потерей. Предлагаемый подход серьезно усилит гарантии именно для потребителя как стороны договора, в котором каждая сторона имеет сбалансированные права», — подчеркнула автор законопроекта, зампредседателя ГД Яровая.

Сегодня на практике это имущество продается по низкой, нерыночной цене. Более того, оказавшись и без того в трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев и исполнительный сбор (7% от стоимости) и работу оценщика.

По словам Яровой, закон направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк.

«Банк дает разрешение гражданину самостоятельно реализовать имущество в течение 4-х месяцев. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином. Это дает человеку возможность по рыночной цене реализовывать жилье, активно находить покупателя. И в том случае, если в течение четырех месяцев он успешно решает эту задачу, заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку, но самое главное — создает возможность получения гражданином реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесенные затраты, сверх той суммы, которую он должен банку», — сообщила Яровая.

Таким решением государство оказывает человеку поддержку в трудной жизненной ситуации, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях, подчеркнула зампредседателя ГД.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.