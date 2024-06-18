Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН

Сейчас перейти на УСН с начала года можно, если доходы за 9 месяцев прошлого года не превысили 112,5 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора. С 2025 года лимит для перехода на УСН будет 337,5 млн рублей.

Эту сумму также ежегодно будут индексировать. Но норму про индексацию переписали.

Смотрите в нашей таблице, как сейчас звучит эта норма и как будет с 2025 года.

Как сейчас Как будет с 2025 года Величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перейти на УСН, подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год. Величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перейти на УСН, подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год и подлежащий применению к доходам, полученным в календарном году, на который установлен такой коэффициент-дефлятор.

Таким образом, коэффициент-дефлятор, например, на 2026 год, не будет применяться для целей перехода на УСН с 2026 года. Он будет применяться к доходам 2026 года для перехода на УСН с 2027 года.

Аналогичное мнение Минфин высказывал раньше. В частности, в письме Минфина от 01.02.2021 № 03-11-06/2/5885 говорится, что к доходам за 9 месяцев 2021 года применяется дефлятор на 2021 год, а не на 2022.

Однако позже ведомство свое мнение поменяло. В письме Минфина от 26.11.2021 № 03-11-06/2/95943 сообщается, что к доходам за 9 мес. 2021 года применяется дефлятор на 2022 год.

Все дело в формулировке НК. Сейчас буквально следует, что к доходам за текущий год надо применять коэффициент на следующий год.

Теперь Минфин решил эту формулировку исправить. Коэффициент на следующий год будет применяться к доходам следующего года.

Такая поправка прописана в законопроекте № 639663-8.

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