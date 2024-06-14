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Банки

Кредиторы банка КИВИ подали требования на 36 млрд рублей

Общая сумма активов КИВИ банка cоставила 74 млрд рублей. Свыше 66 тысяч кредиторов обратились в АСВ с требованиями на 36,3 млрд рублей.

13 июня прошло первое собрание кредиторов банка КИВИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило общую сумму активов кредитной организации в 74 млрд рублей, из них на денежные средства приходится 25,6 млрд.

Больше 66,6 тыс. кредиторов подали требования к банку, их сумма превысила 36,3 млрд рублей.

«АСВ приступит к расчетам с ними после формирования реестра требований кредиторов в июле 2024 года», — сказано в телеграм-канале АСВ.

В собрании приняли участия кредиторы и уполномоченные органы, которые заявили свои требования до 15 апреля 2024 года и были включены в реестр кредиторов.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у банка КИВИ, а 10 апреля по решению арбитражного суда началась принудительная ликвидация банка.

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Банки

Кредиторы банка КИВИ подали требования на 36 млрд рублей

Общая сумма активов КИВИ банка cоставила 74 млрд рублей. Свыше 66 тысяч кредиторов обратились в АСВ с требованиями на 36,3 млрд рублей.

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