🛀 Иностранцам никто не вернет НДС за спа-процедуры

Такс-фри для иностранцев действует только при покупке товаров.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-07-08/26992.

Напомним, до конца 2024 года в России действует эксперимент по системе tax free: иностранцы (кроме граждан стран ЕАЭС) могут вернуть НДС с покупок в розничных магазинах, если за день они потратили не менее 10 тыс. рублей. Перечень розничных организаций, на покупки в которых действует система, утверждает Минпромторг.

Перечень регионов, где действует эксперимент – в постановлении правительства от 06.02.2018 № 105.

Компенсация НДС, уплаченного физлицами-иностранцами при приобретении в РФ работ и услуг, в том числе спа-услуг, нормами НК не предусмотрена.