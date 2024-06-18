Релоканты тоже будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале

Жители страны, которые уехали из России и продолжают работать на отечественные компании за рубежом, с 2025 года будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале со ставками от 13 до 22%.
Если человек находится за границей больше 183 дней в течение одного календарного года, то он перестает быть налоговым резидентом РФ. Нерезиденты от источников дохода в России платят налоги по ставке 30%, но с 2024 года правительство утвердило, что дистанционные сотрудники будут платить НДФЛ, как и налоговые резиденты.
После введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, у резидентов будут удерживать:
13% — при доходах до 2,4 млн рублей в год или до 200 000 в месяц;
15% — от 2,4 до 5 млн в год или от 200 до 416,7 тыс. в месяц;
18% — от 5 до 20 млн в год или от 416,7 тыс. до 1,67 млн в месяц;
20% — от 20 до 50 млн в год или от 1,67 до 4,17 млн в месяц;
22% — свыше 50 млн в год или более 4,17 млн в месяц.
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