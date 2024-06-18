Релоканты тоже будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале

Нерезиденты, которые работают на российские компании, платят налоги по тем же ставкам, как и жители РФ. С 2025 года изменится шкала НЛФЛ — в ней будут ставки от 13 до 22%.

Жители страны, которые уехали из России и продолжают работать на отечественные компании за рубежом, с 2025 года будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале со ставками от 13 до 22%.

Если человек находится за границей больше 183 дней в течение одного календарного года, то он перестает быть налоговым резидентом РФ. Нерезиденты от источников дохода в России платят налоги по ставке 30%, но с 2024 года правительство утвердило, что дистанционные сотрудники будут платить НДФЛ, как и налоговые резиденты.

После введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, у резидентов будут удерживать: