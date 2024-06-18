Яндекс оштрафовали за рекламу услуг по написанию дипломов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Яндекс за распространение ненадлежащей рекламы.
«Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — сказано на сайте ФАС.
В поисковой системе «Яндекс» пользователь нашел рекламу организации «Work 5», которая оказывает услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ.
Пункт 10 ст. 7 федерального закона «О рекламе» запрещает размещать рекламу услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов.
Начать дискуссию