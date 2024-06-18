Яндекс оштрафовали за рекламу услуг по написанию дипломов

Банк заблокировал счет у ИП. История из практики

Уже не первый раз сталкиваюсь в своей практике с такой ситуацией. Очень часто индивидуальные предприниматели не понимают опасностей связанных со снятием наличных денег (и переводами физическим лицам). Бизнесмен думает — это мои деньги, могу делать с ними, что хочу. Так-то оно так, да не совсем.