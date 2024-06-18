📢 Старт новых потоков на профкурсы уже завтра! Спешите записаться со скидкой

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освойте финансовый менеджмент и научитесь:

методам финансового анализа бизнеса;

оценке бизнеса на основе метрик;

планированию финансовой деятельности компании;

финансовому прогнозированию для привлечения инвестиций в бизнес.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Супер-цена на первый поток: 12 900 рублей вместо 44 900 рублей!

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В трудовом законодательстве ежегодно происходят изменения на разных участках работы. Специалисты, которые умеют рассчитывать зарплату по правилам 2024 года и ведут воинский учет без ошибок, могут претендовать на более высокий доход, чем менее квалифицированные коллеги. Получите конкурентное преимущество на курсах «Клерка».

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Скидка 72%: 8 900 рублей вместо 32 890 рублей.

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Освойте востребованную профессию с самых основ. Пройдите путь от изучения профессиональной терминологии до работы в специализированных программах. После обучения мы поможем составить резюме, чтобы вы быстро нашли себе первую работу.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Скидка 51%: 15 900 рублей вместо 32 800 рублей.

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Вы научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывать бухгалтерские услуги селлерам. После курса сможете выбрать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Скидка 77%: 29 000 рублей вместо 129 900 рублей.

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