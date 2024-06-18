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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: оформление загранпаспорта подорожает на 20%, Coca-Cola регистрирует товарные знаки в РФ, а отца Киркорова обманули на 3,5 млн рублей

Подготовили обзор главных событий дня — 14 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Coca-Cola подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков. Покинувший российский рынок производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.

  • «Яндекс» выделит проекты беспилотных авто и роботов-доставщиков в отдельный бренд «Автономный транспорт».

  • РЖД получила кредитный рейтинг от китайского агентства. China Chengxin Credit Rating (CCXI) присвоило российской РЖД сразу два кредитных рейтинга: AAA со стабильным прогнозом по локальной шкале и BBB+g по международной, прогноз также стабильный. Теперь компания может готовиться к выходу на долговой рынок Китая.

  • Объем интернет-торговли в Петербурге вырос более чем на треть. В среднем по России оборот продавцов на маркетплейсах вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество заказов — на 38%.

  • С 1 июля загранпаспорт подорожает на тысячу рублей. Размер пошлины за оформление загранпаспорта нового образца вырастет на 20% — до 6 тыс. рублей для взрослого и 3 тыс. рублей для ребенка.

  • Отца Киркорова обманули на миллионы рублей. Около года назад артист дал взаймы 3,5 млн рублей некоему бизнесмену по имени Санасар Басенцян. Долг Бедросу Киркорову не вернули, и он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

  • В МТС отразили самую мощную DDoS-атаку, которую вели хакеры из пяти стран. Нападение велось с 20 тыс. устройств, а хакеры пытались взломать сеть оператора на протяжении двух часов.

  • В РФ хотят изменить правила регистрации автомобилей в ГАИ. Появится возможность быстро прекратить регистрацию авто, если его угнали. Оформление автомобиля на себя теперь не будет требовать обязательной покупки полиса ОСАГО.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Алексей Иванов

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: оформление загранпаспорта подорожает на 20%, Coca-Cola регистрирует товарные знаки в РФ, а отца Киркорова обманули на 3,5 млн рублей

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