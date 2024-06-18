⚡️ Итоги дня: оформление загранпаспорта подорожает на 20%, Coca-Cola регистрирует товарные знаки в РФ, а отца Киркорова обманули на 3,5 млн рублей

Coca-Cola подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков. Покинувший российский рынок производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.

«Яндекс» выделит проекты беспилотных авто и роботов-доставщиков в отдельный бренд «Автономный транспорт».

РЖД получила кредитный рейтинг от китайского агентства. China Chengxin Credit Rating (CCXI) присвоило российской РЖД сразу два кредитных рейтинга: AAA со стабильным прогнозом по локальной шкале и BBB+g по международной, прогноз также стабильный. Теперь компания может готовиться к выходу на долговой рынок Китая.

Объем интернет-торговли в Петербурге вырос более чем на треть. В среднем по России оборот продавцов на маркетплейсах вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество заказов — на 38%.

С 1 июля загранпаспорт подорожает на тысячу рублей. Размер пошлины за оформление загранпаспорта нового образца вырастет на 20% — до 6 тыс. рублей для взрослого и 3 тыс. рублей для ребенка.

Отца Киркорова обманули на миллионы рублей. Около года назад артист дал взаймы 3,5 млн рублей некоему бизнесмену по имени Санасар Басенцян. Долг Бедросу Киркорову не вернули, и он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В МТС отразили самую мощную DDoS-атаку, которую вели хакеры из пяти стран. Нападение велось с 20 тыс. устройств, а хакеры пытались взломать сеть оператора на протяжении двух часов.