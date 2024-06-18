Инвесторы смогут вернуть с брокерских счетов часть валюты в рублях

Как и в ситуации с введением санкций против СПБ Биржи, инвесторы смогут вывести часть валюты через конвертацию в рубли.

После санкций против Мосбиржи российские брокеры ограничили вывод валюты со счетов клиентов. Об этом 13 июня заявили «Финам», БКС, «Цифра брокер», Райффайзенбанк и «Солид». Затем часть брокеров сообщила о том, что инвесторы могут перевести часть средств.

Например, Райффайзенбанк восстановил вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские. В БКС и «Финам» планируют разрешить вывод средств с 14 июня. Об этом пишет «Коммерсант».

«Отчеты брокеры получают несколько раз в день, но не в режиме онлайн, поэтому требовалось время, чтобы на их основе сделать выводы. В моменте это касалось всей валюты, в дальнейшем каждый брокер для себя примет решение, как поступать», — сказал собеседник издания.

Национальный клиринговый центр блокирует операции, если брокер хранит средства на счетах банков-корреспондентов США, которые сейчас прекратили операции с РФ.

Специалисты по инвестициям считают, что часть средств можно будет вывести с брокерских счетов через конвертацию в рубли. Подобный механизм применялся после того, как под санкции попала СПБ Биржа.

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота сообщил, что «исключать принудительную конвертацию валютных активов в рубли нельзя». При этом события, связанные с Мосбижей, не рассматриваются как заморозка активов.