К АИС «Налог-3» присоединились больше 100 компаний

Каждый второй участник налогового мониторинга внедрит систему «Налог-3» до конца года, а 10% предприятий займутся этим в 2025 году.

Больше 100 участников налогового мониторинга подключились к АИС «Налог-3». До конца года присоединиться к интеграционной планирует каждый второй из 568 компаний, которые перешли на налоговый мониторинг. 10% планируют совершить переход в 2025 году.

«Платформа обеспечивает удобный двусторонний обмен документами и сервисами, что позволяет налогоплательщикам оперативно отвечать на запросы в режиме «одного окна», направлять необходимые данные и получать аналитику от налогового органа», — сказала начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

Сейчас тестирование интеграции информационных систем компаний с АИС «Налог-3» прошли около 300 компаний. Для формирования единого информационного пространства между АИС «Налог-3» и системой компании в сентябре 2023 года была запущена интеграционная платформа «Налоговый мониторинг».

Участнику налогового мониторинга будет предоставлено специальное Рабочее место, где доступны аналитические инструменты с запросами и документами, которые были отправлены в информационную систему ФНС. В дальнейшем налоговая будет публиковать рейтинги компаний, чтобы бизнес мог провести комплексный анализ своей деятельности и принимать обдуманные бизнес-решения.