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Валюта

Путин: растет недоверие к западным резервным валютам

Европейские банки, которые считались надежными для хранения капитала, также теряют доверие.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявил, что в мире растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах.

«Уже сейчас растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах», — сказал глава государства.

Также Путин добавил, что намечается отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств недружественных стран. Утрачивают доверие и европейские банки, которые считались надежным местом для хранения капитала.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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Валюта

Путин: растет недоверие к западным резервным валютам

Европейские банки, которые считались надежными для хранения капитала, также теряют доверие.

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18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июне снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Распродажа в отделе акций, начавшаяся в мае, дополнительно подогревала интерес, так что удалось приобрести много интересного. Кроме того, в облигациях также много новых имён.

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1
Налоговые изменения 2025

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу. «Клерк» проводит серию вебинаров с ведущими экспертами: налоговыми консультантами, юристами, адвокатами, аутсорсерами. Не пропустите!

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

У бухгалтеров стресс и выгорание, алкоголь подорожает с 1 июля, а блогеров хотят приравнять к СМИ. 🥂«Ночной бухгалтер» № 1703

Пятничные новости они такие. Сделали дайджест шок-новостей дня, разбавили их играми для глаз и разума, и любимая рубрика — «Что ест бухгалтер».

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Общество

🍷 Минимальные цены на продажу крепкого алкоголя в рознице вырастут уже с 1 июля

Водка с 1 июля 2024 года подорожает с 281 до 299 рублей, коньяк — с 517 до 556, а бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 л.

УСН

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН

Сейчас перейти на УСН с начала года можно, если доходы за 9 месяцев прошлого года не превысили 112,5 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора. С 2025 года лимит для перехода на УСН будет 337,5 млн рублей.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Онлайн-кассы

Если безналичная оплата за юрлицо пришла от физлица, надо применять ККТ

Иногда происходят такие ситуации: счет выписан на юрлицо, а оплата по безналу поступает от директора компании или иного физического лица.

Дмитрий Варкентин
Экономика России

Вечность пахнет нефтью…?

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Общество

В Италии задержали основателя портала «Право.ру»

По версии прокуроров из Милана, Дмитрий Чиракадзе помог сбежать из-под домашнего ареста Артему Уссу, которого обвиняют в контрабанде.

Кредитование

Нужно получать больше 100 000 рублей, чтобы комфортно выплачивать автокредит

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Бесплатно с НДФЛ

Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025

С 2025 года будут действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ и две двухступенчатые.

Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025
Клерк
Основные средства

Как учитывать дорогостоящее оборудование, списывать в расходы кредитный автомобиль, пересмотреть ликвидационную стоимость: три вопроса по ОС бухгалтеру в закладки

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

Введение электронной визы резко увеличило турпоток в Россию

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Обучение для бухгалтеров

В 2025 у всех бухгалтеров будет сплошной стресс — готовимся встречать трудности уже сейчас! Давайте работать без выгорания

Обычно мы заботимся о ваших hard-скилах: обучаем работе с изменениями, рассказываем, как правильно считать налоги и заполнять отчеты. Но в работе бухгалтера так много стресса. К дедлайнам в отчетах, проверкам ФНС и хотелкам руководства добавилась налоговая реформа. Мы выпустили онлайн-курс, который поможет вам не выгореть и справиться со всеми трудностями.

Николай Титов
Законопроекты

Уголовная ответственность за участие в нежелательных организациях: чего ожидать

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Пенсии

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Стандартный вычет

Для стандартного вычета на детей лимит дохода считают по одному месту работы

Налоговый агент, который предоставляет физлицу стандартный вычет по НДФЛ на детей, считает налог с учетом только тех доходов, источником которых этот налоговый агент является.

Общество

Цены на такси в час пик не должны расти для пассажиров с детьми

В праздничные дни и непогоду операторы такси не должны повышать стоимость поездок для семей с детьми. С таким предложением выступил депутат Госдумы.

Вакансии

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Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

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Пользователи интернета

Блогеров с миллионом подписчиков могут приравнять к СМИ принудительно

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (депутат фракции «Единая Россия») считает, что блогеров, имеющих миллион и более подписчиков, необходимо в принудительном порядке приравнивать к СМИ.

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