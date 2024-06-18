Путин: растет недоверие к западным резервным валютам

Европейские банки, которые считались надежными для хранения капитала, также теряют доверие.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявил, что в мире растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах.

«Уже сейчас растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах», — сказал глава государства.

Также Путин добавил, что намечается отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств недружественных стран. Утрачивают доверие и европейские банки, которые считались надежным местом для хранения капитала.