Цены на такси в час пик не должны расти для пассажиров с детьми

В праздничные дни и непогоду операторы такси не должны повышать стоимость поездок для семей с детьми. С таким предложением выступил депутат Госдумы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил запретить повышать цены на услуги такси для пассажиров с маленькими детьми в период непогоды и в других ситуациях, при которых растут тарифы.

Например, стоимость поездок может вырасти в предпраздничные дни и во время проведения массовых мероприятий.

«Часто возникают ситуации, когда обеспечение доступного транспорта в виде легкового такси необходимо, чтобы срочно доставить ребенка в медицинское учреждение или в безопасное место в непогоду. В таких критических ситуациях, когда из-за повышенного спроса кратно увеличивается цена на такси для семей с детьми, завышенные тарифы могут стать серьезной преградой», — сказал депутат.

Сейчас в законодательстве, которое регулирует деятельность такси, не предусмотрены льготы и особые условия для семей с детьми.