Негосударственные пенсионные фонды будут обязаны выявлять конфликты интересов

НПФ должны вести обязательный учет информации о конфликтах интересов с 1 января 2025 года.

Центробанк с 1 января 2025 года обяжет негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять конфликты интересов и управлять ими. Например, если фонд покупает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. Это следует из проекта указания регулятора.

Допустить возникновение спорных ситуаций НПФ смогут только в том случае, когда это не нарушит права клиентов. При этом их обязательно нужно уведомить о конфликте интересов.

«Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликтов интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов их клиентов», — сказано на сайте ЦБ.

Замечания и предложения к проекту регулятор принимает до 28 июня 2024 года.