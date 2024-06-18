Введение электронной визы резко увеличило турпоток в Россию

По мнению экспертов, введение электронной визы в Россию дало мощный толчок для увеличения въездного туристического потока.

Преимущества и недостатки данного инструмента обсудили на сессии «Электронная виза и групповые безвизовые поездки: новые механизмы развития двустороннего туризма», которая прошла во второй день работы российского туристического форума (РТФ) «Путешествуй!» на ВДНХ.

Специалисты уверены: если сделать визу многократной, то увеличится не только турпоток, но и география поездок иностранных туристов. По их мнению, туристическая отрасль – мощнейший драйвер развития экономики, и необходимо как можно быстрее откликаться на возникающие запросы бизнеса.

«Любые изменения, направленные на упрощение приема иностранных туристов, отрасль воспринимает максимально позитивно. Эти инструменты позволяют нам сейчас планомерно наращивать туристический поток и восстанавливать тот сегмент отрасли, который в 2019-2021 годах был, по сути, остановлен», – отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Единая электронная виза для граждан 55 стран начала действовать в России с августа 2023 года и имеет ряд преимуществ: она почти в 3 раза дешевле обычной, по ней практически нет отказов, быстро выпускается, оплачивать визу можно в валюте той страны, гражданам которой она выдается.

«Все это положительно сказывается на росте туристических потоков. Еще один инструмент для привлечения иностранцев, разработанный и внедренный Министерством экономического развития Российской Федерации, – групповые безвизовые поездки – вызвали кратный рост показателей въезда из Китая и Ирана», – прокомментировал советник президента Антон Кобяков.

Ранее мы сообщали, что по данным Минэкономразвития иностранный бизнес готов вкладывать в российский туризм.