Иностранный бизнес готов вкладывать в российский туризм, считает Минэкономики

«Помимо приема в нашу страну туристов, мы рады видеть в ней и иностранный бизнес. В России открылись новые ниши – с уходом западных гостиничных сетей на их места заходят наши друзья из Арабских стран и с Востока. Мы рады инвестициям в наш туристический сектор, призываем всех рассмотреть те возможности, которые у нас есть», – отметил Решетников.

По его словам, сейчас туризим – это и точка роста в экономике, и возможность для бизнеса активно инвестировать. А для достижения поставленных целей в развитии отрасли сейчас проводится следующая работа: