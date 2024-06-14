Минфин: НК был официально опубликован еще в 1998 году

Официальным опубликованием закона считается первая публикация его полного текста:
в «Парламентской газете»;
«Российской газете»;
«Собрании законодательства РФ»;
Об этом сообщает Минфин в письме от 22.05.2024 № 03-02-08/46637.
В частности, Налоговый кодекс РФ был опубликован в «Собрании законодательства РФ»:
часть I – в № 31 от 03.08.1998;
часть II – в № 32 от 07.08.2000.
Как думаете, может Минфин так намекает, что пора менять Налоговый кодекс?
Комментарии1
Наверное, и пора бы. Слишком много уже правок, вставлений, прекративших действие пунктов, статей и даже глав.
Нумерация уже просто не понятно какая стала. Практически у каждой статьи и пункта есть тот же номер и рядом через точку ещё порядок, а в отдельных местах уже и этого второго порядка не хватает - есть третий и даже четвёртый порядок нумерации!
В новом конечно же вся нумерация "уедет" и по первости будет не очень привычно. Особенно с теми статьями, которые уже "заезжены" теже 217 и 218, или 420-422...
Но со временем привыкнутся и новые.