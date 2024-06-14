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НК РФ

Минфин: НК был официально опубликован еще в 1998 году

Все федеральные законы подлежат официальному опубликованию.

Официальным опубликованием закона считается первая публикация его полного текста:

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.05.2024 № 03-02-08/46637.

В частности, Налоговый кодекс РФ был опубликован в «Собрании законодательства РФ»:

Как думаете, может Минфин так намекает, что пора менять Налоговый кодекс?

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Как думаете, может Минфин так намекает, что пора менять Налоговый кодекс?

    Наверное, и пора бы. Слишком много уже правок, вставлений, прекративших действие пунктов, статей и даже глав.

    Нумерация уже просто не понятно какая стала. Практически у каждой статьи и пункта есть тот же номер и рядом через точку ещё порядок, а в отдельных местах уже и этого второго порядка не хватает - есть третий и даже четвёртый порядок нумерации!

    В новом конечно же вся нумерация "уедет" и по первости будет не очень привычно. Особенно с теми статьями, которые уже "заезжены" теже 217 и 218, или 420-422...

    Но со временем привыкнутся и новые.

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