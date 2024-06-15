Власти считают проблемой использование иностранных слов, имеющих российские аналоги: документ

Концепция разработана Минпросвещения России по поручению Владимира Путина.
Из Концепции следует, что в России будут противодействовать излишнему использованию иностранной лексики в официальной речи, имеющей российские аналоги.
Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов Российской Федерации.
В документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить языковую адаптацию иностранцев, а также затрагиваются вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ.
«Утверждению Концепции языковой политики предшествовало долгое и детальное обсуждение положений научным и экспертным сообществом. В документе отражены основные направления и меры поддержки по сохранению, защите и развитию языкового многообразия России», – отметил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Минпросвещения поручено совместно с заинтересованными федеральными органами власти разработать план мероприятий по реализации Концепции.
«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного – быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В Концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России – а их насчитывается более 155. (…) И теперь поддержка национальных языков будет закреплена как отдельное направление в Концепции государственной языковой политики России», – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее мы сообщали, что будет создан единый цифровой ресурс норм современного русского языка.
Комментарии1
А эти власти и Правительство не хотят подать личный пример и перестать чесать малоизвестными словами (у которых есть нормальные русские аналоги, применяемыми всеми), изображая из себя слишком вумного ?
Путин и сам очень любит "выразиться".
Интересно: а как будут проитводействовать? штрафы вводить? Ну это же самое действенное заградительное!
Итак идёт заседание, кто-то из министров, или даже Сам (!) произносит нечто... Тут же к нему подбегает красивая секретарочка в "мини-бикини" с коробочкой
- Будьте любезны: с оплатите штраф 1 тыщ за непотребство!
И тот кладёт. Совещание продолжается далее..... Совещание закончилось - коробочка полна!
ПыСы
установили часы, у которых при произнесённом мате стрелки передвигаются на 1 минуту. Спустя 10 минут убрали - "уберите к..... едрене фене этот вентилятор!"
Они же этими словами мат заменяют! )))))))