Власти считают проблемой использование иностранных слов, имеющих российские аналоги: документ

Концепция разработана Минпросвещения России по поручению Владимира Путина.

Из Концепции следует, что в России будут противодействовать излишнему использованию иностранной лексики в официальной речи, имеющей российские аналоги.

Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов Российской Федерации.

В документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить языковую адаптацию иностранцев, а также затрагиваются вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ.

«Утверждению Концепции языковой политики предшествовало долгое и детальное обсуждение положений научным и экспертным сообществом. В документе отражены основные направления и меры поддержки по сохранению, защите и развитию языкового многообразия России», – отметил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Минпросвещения поручено совместно с заинтересованными федеральными органами власти разработать план мероприятий по реализации Концепции.

«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного – быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В Концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России – а их насчитывается более 155. (…) И теперь поддержка национальных языков будет закреплена как отдельное направление в Концепции государственной языковой политики России», – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее мы сообщали, что будет создан единый цифровой ресурс норм современного русского языка.