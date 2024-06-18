ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита

В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию. Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях.

«Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT‑ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе. С начала работы по IT‑ипотеке в мае 2022 года 15,9 тыс. клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок уже превышает 154,5 млрд рублей», — заявили в ВТБ.

Источник «Интерфакса» заявил, что совокупный лимит по IT‑ипотеке для всех банков может закончиться уже в июле, в то время как программа действует до конца 2024 года.

В конц мая в Минцифры сообщили, что в ведомстве планируют увеличить текущий общий кредитный лимит по программе IT-ипотеки до триллиона рублей в 2024 году. Ранее этот параметр составлял составлял 500 млрд рублей, чтобы предоставить эту меру поддержки 50 тыс. IT-специалистов, а в начале весны лимит был увеличен до 700 млрд рублей.

Программа льготной IT-ипотеки действует с лета 2022 года. Получить её могут сотрудники всех аккредитованных в Минцифры IT-компаний. Со всеми условиями программы по льготной ипотеке можно ознакомиться на специальной странице портала «Госуслуги».