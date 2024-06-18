Как уплатить налоги за третье лицо

За третье лицо можно перечислить любые налоги, а также пени и штрафы по ним. При этом не имеет значения, кем являются плательщик и лицо, за которое уплачивают налоги: организация, ИП или физлицо.

Разъяснение дает региональное УФНС.

Для уплаты налога за третье лицо нужно правильно оформить платежное поручение, указав следующие реквизиты:

в полях 60 «ИНН плательщика» и 102 «КПП плательщика» – ИНН и КПП лица, за которое перечисляются налоговые платежи. При оплате налога за ИП или физлицо в поле «КПП плательщика» указывают 0;

в поле 8 «Плательщик» – наименование плательщика, который непосредственно перечисляет деньги за третье лицо;

в поле 24 «Назначение платежа» – дополнительная информация для идентификации платежа. Например, свои ИНН и КПП, наименование организации или ФИО ИП, за которого перечисляется налог, назначение платежа. Все данные разделяют знаком «//».

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