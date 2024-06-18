Как уплатить налоги за третье лицо

Разъяснение дает региональное УФНС.
Для уплаты налога за третье лицо нужно правильно оформить платежное поручение, указав следующие реквизиты:
в полях 60 «ИНН плательщика» и 102 «КПП плательщика» – ИНН и КПП лица, за которое перечисляются налоговые платежи. При оплате налога за ИП или физлицо в поле «КПП плательщика» указывают 0;
в поле 8 «Плательщик» – наименование плательщика, который непосредственно перечисляет деньги за третье лицо;
в поле 24 «Назначение платежа» – дополнительная информация для идентификации платежа. Например, свои ИНН и КПП, наименование организации или ФИО ИП, за которого перечисляется налог, назначение платежа. Все данные разделяют знаком «//».
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