При покупке доли квартиры имущественный вычет можно оформить только на свою долю

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2024 № 03-04-05/47145.
Для подтверждения права на имущественный вычет, в частности, нужны:
договор о покупке квартиры или доли в ней;
документы, подтверждающие произведенные расходы — квитанции к приходным ордерам, банковские выписки, товарные и кассовые чеки.
Таким образом, человек имеет право на получение имущественного налогового вычета при условии документального подтверждения факта приобретения в собственность соответствующей доли в квартире и размера фактически понесенных расходов на ее приобретение за счет собственных средств.
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