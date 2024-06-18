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Субсидии для бизнеса

Минпромторг не прекращал выдавать субсидии радиоэлектронным предприятиям

Министерство опровергло информацию о том, что производителям радиоэлектроники перестали выдавать субсидии.

Минпромторг опроверг информацию о заморозке выдачи субсидий российским производителям радиоэлектроники.

«Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор», — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям и проверяет эффективность использования выделенных денег.

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Субсидии для бизнеса

Минпромторг не прекращал выдавать субсидии радиоэлектронным предприятиям

Министерство опровергло информацию о том, что производителям радиоэлектроники перестали выдавать субсидии.

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