Минпромторг не прекращал выдавать субсидии радиоэлектронным предприятиям

Минпромторг опроверг информацию о заморозке выдачи субсидий российским производителям радиоэлектроники.
«Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор», — сказали в пресс-службе министерства.
Ранее «Ведомости» сообщили о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям и проверяет эффективность использования выделенных денег.
В 2023 году на развитие отрасли выделили около 147 млрд рублей, в 2024 году на господдержку заложена сумма в 211 млрд рублей.
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