Комитет Госдумы одобрил поправки в НК по прогрессивному НДФЛ и НДС для упрощенцев

Рассмотрение этого законопроекта запланировано на 20 июня.
Напомним, поправки в НК предусматривают введение 5-ступенчатой шкалы НДФЛ:
13% — для дохода до 2,4 млн рублей;
15% — для дохода от 2,4 до 5 млн рублей;
18% — для дохода от 5 до 20 млн рублей;
20% — для дохода от 20 до 50 млн рублей;
22% — для дохода свыше 50 млн рублей.
Упрощенцы автоматически становятся плательщиками НДС, но могут выбрать ставки 5% и 7% без права на вычет.
Обзор поправок в НК по этому законопроекту смотрите здесь.
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