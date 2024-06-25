Скоро перестанет действовать конвенция между США и РФ об избежании двойных налогов

17 июня Минфин Соединенных Штатов Америки опубликовал у себя на сайте уведомление о приостановлении по взаимному согласию действия Налоговой конвенции 1992 года с Россией.

США направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановления действия п. 4 ст. 1 и ст. 5-21 и 23 Конвенции между Америкой и РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. Она была подписана в Вашингтоне 17 июня 1992 года.

Также прекратил действие сопровождающий ее Протокол.

Приостановление вступит в силу как в отношении налогов, удерживаемых у источника, так и в отношении других налогов 16 августа 2024 года. Так будет до тех пор, пока правительства двух стран не примут иного решения.

Отмена положений Конвенции повлияет на налогообложение прибыли от коммерческой деятельности, международных перевозок и использования недвижимости, а также на выплаты дивидендов, процентов, пенсий и зарплат персоналу.

Отмечено, что это ответ на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие указанных норм Конвенции, а также Протокола.