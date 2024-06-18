Tele2 отменит роуминг в Крыму

Туристы, которые посетят Крым, будут платить за звонки и выход в интернет столько же, сколько в домашнем регионе.

Осенью 2024 года оператор мобильной связи Tele2 не будет брать дополнительную плату с абонентов, которые приехали на территорию Крыма и Севастополя.

Минуты и гигабайты абонентов будут стоить так же, как в домашнем регионе. Плату удержат в соответствии со стандартными условиями тарифного плана. Об этом пишут «Ведомости».

«По приезде в Крым и Севастополь клиент Tele2 будет [автоматически] регистрироваться в сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета [абонента] или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана – по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России», — сообщили в Tele2.

Также там добавили, что отмена роуминга на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к прозрачной и понятной тарификации на материке.