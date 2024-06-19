У РФ и Белоруссии будет общий финансовый рынок и согласованная налоговая политика

Презумпция вины в доведении до банкротства! Слышали такое?

📌О том, что такое презумпция невиновности по уголовному делу все знают, ну или почти все. Это означает, что человек не виновен до тех пор пока его виновность не будет доказана! Данный принцип закреплены в Конституции РФ и Уголовном кодексе. А вот законодательство о банкротстве в части привлечения к субсидиарной ответственности содержит противоположный.