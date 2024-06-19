У РФ и Белоруссии будет общий финансовый рынок и согласованная налоговая политика

Стороны будут проводить мероприятия по 11 направлениям:
Проведение согласованной структурной макроэкономической политики.
Создание общего финансового рынка.
Согласованная налоговая политика и сотрудничество в таможенной сфере.
Проведение единой промышленной политики и сотрудничество в области торговли.
Аграрная политика.
Функционирование объединенных энергетических рынков Союзного государства и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов атомной энергии.
Функционирование объединенной транспортной системы.
Общее информационное пространство.
Культурно-гуманитарная, научно-техническая и социальная сфера.
Деятельность в сфере статистики.
Формирование правового пространства.
Ранее эти планы мероприятий были согласованы представителями профильных министерств и ведомств двух государств.
Выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства должно сблизить позиции и нормативную правовую базу России и Белоруссии.
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