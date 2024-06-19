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Экономика России

У РФ и Белоруссии будет общий финансовый рынок и согласованная налоговая политика

Утверждены планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией на 2024–2026 годы.

Стороны будут проводить мероприятия по 11 направлениям:

  1. Проведение согласованной структурной макроэкономической политики.

  2. Создание общего финансового рынка.

  3. Согласованная налоговая политика и сотрудничество в таможенной сфере.

  4. Проведение единой промышленной политики и сотрудничество в области торговли.

  5. Аграрная политика.

  6. Функционирование объединенных энергетических рынков Союзного государства и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов атомной энергии.

  7. Функционирование объединенной транспортной системы.

  8. Общее информационное пространство.

  9. Культурно-гуманитарная, научно-техническая и социальная сфера.

  10. Деятельность в сфере статистики.

  11. Формирование правового пространства.

Ранее эти планы мероприятий были согласованы представителями профильных министерств и ведомств двух государств.

Выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства должно сблизить позиции и нормативную правовую базу России и Белоруссии.

Алексей Иванов

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