Пользователи Apple могут установить новое приложение Сбера

Как использовать криптовалюты для переводов за границу

До недавних пор перевести валюту за границу и получить деньги из-за рубежа можно было с помощью обычного банковского перевода, или через сервисы типа Paysend или Коронапей. Сегодня эти возможности, к сожалению, заблокированы, и многие ищут способы отправки и получения денег из Германии, Франции, США, и других стран. К счастью, сегодня для этого необязательно использовать банковскую систему, и безлимитные переводы возможны в криптовалюте!