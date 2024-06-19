Пользователи Apple могут установить новое приложение Сбера

В магазине приложений App Store появилось новое приложение от Сбербанка «Умный онлайн». Сотрудники банка рекомендуют скачать его уже сейчас.
«Советуем сделать это сейчас, ведь версии приложения 14.11 и ниже скоро перестанут работать... Чтобы не попадаться на фейки, проверяйте информацию на сайте банка или у нас в канале», — сказано в телеграм-канале Сбера.
Приложение представлено под видом образовательного сервиса о финансах.
Из-за того, что Сбер находится под санкциями США и ЕС, банковские приложения удалены из магазинов App Store и Google Play.
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