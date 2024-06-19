⚡️ Итоги дня: с июля подорожает крепкий алкоголь, «Леруа Мерлен» меняет название, а в Таиланде создали кожу из ананасовых листьев

ЕС в апреле нарастил экспорт пива в Россию до 23 млн евро. Евросоюз поставил в Россию 27,5 тысячи тонн пива. По сравнению с мартом оборот вырос на 17% в физическом выражении и на 13% в денежном.

С июля в России вырастут минимальные цены на водку. Минимальная розничная цена вырастет с 281 до 299 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк — с 517 до 556 рублей, на бренди — с 375 до 403 рублей. Индексация цен связана с уровнем инфляции и с повышением ставок акциза на алкоголь.

Биржа Гонконга больше не будет останавливать торговлю из-за тайфунов. Гонконгская биржа за год сталкивается примерно с 6-8 тайфунами и традиционно приостанавливает торги. Другие мировые площадки работают при любых погодных условиях.

Российские ученые первыми в мире предложили метод борьбы с тайфунами. Для предотвращения опасных явлений будет достаточно полусотни грамотно установленных взрывных устройств общей мощностью 4 килотонны.

После массового отравления покупателей готовыми салатами из «Кухни на районе» задержали трех человек. Компания поставляла продукты с возбудителем ботулизма. На данный момент количество отравившихся перевалило за 160. Случаи ботулизма зафиксированы в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

Сеть «Леруа Мерлен» в России поменяет название на «Лемана Про». Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года.

В Android-версии Chrome появилась функция озвучивания текста. В список поддерживаемых языков на текущий момент входят английский, французский, немецкий, арабский, хинди и испанский.

Исследователи из Таиланда совершили прорыв в сфере биоматериалов, разработав кожу из волокон ананасовых листьев. Новинку можно использовать для производства одежды, обуви и аксессуаров.

В РФ начались продажи абсолютно нового кроссовера Geely Atlas. Автомобиль уже в наличии у всех официальных дилеров бренда в трех комплектациях. Стоимость — от 3,4 до 3,7 млн рублей.