⚡️ Итоги дня: с июля подорожает крепкий алкоголь, «Леруа Мерлен» меняет название, а в Таиланде создали кожу из ананасовых листьев

ЕС в апреле нарастил экспорт пива в Россию до 23 млн евро. Евросоюз поставил в Россию 27,5 тысячи тонн пива. По сравнению с мартом оборот вырос на 17% в физическом выражении и на 13% в денежном.
С июля в России вырастут минимальные цены на водку. Минимальная розничная цена вырастет с 281 до 299 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк — с 517 до 556 рублей, на бренди — с 375 до 403 рублей. Индексация цен связана с уровнем инфляции и с повышением ставок акциза на алкоголь.
Биржа Гонконга больше не будет останавливать торговлю из-за тайфунов. Гонконгская биржа за год сталкивается примерно с 6-8 тайфунами и традиционно приостанавливает торги. Другие мировые площадки работают при любых погодных условиях.
Российские ученые первыми в мире предложили метод борьбы с тайфунами. Для предотвращения опасных явлений будет достаточно полусотни грамотно установленных взрывных устройств общей мощностью 4 килотонны.
После массового отравления покупателей готовыми салатами из «Кухни на районе» задержали трех человек. Компания поставляла продукты с возбудителем ботулизма. На данный момент количество отравившихся перевалило за 160. Случаи ботулизма зафиксированы в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.
Сеть «Леруа Мерлен» в России поменяет название на «Лемана Про». Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года.
В Android-версии Chrome появилась функция озвучивания текста. В список поддерживаемых языков на текущий момент входят английский, французский, немецкий, арабский, хинди и испанский.
Исследователи из Таиланда совершили прорыв в сфере биоматериалов, разработав кожу из волокон ананасовых листьев. Новинку можно использовать для производства одежды, обуви и аксессуаров.
В РФ начались продажи абсолютно нового кроссовера Geely Atlas. Автомобиль уже в наличии у всех официальных дилеров бренда в трех комплектациях. Стоимость — от 3,4 до 3,7 млн рублей.
У автомобилей замминистра обороны Иванова были «красивые» номера общей стоимостью 6 млн рублей.
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