IT-ипотеку хотят приостановить для покупки квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Кабмин пересмотрит условия выдачи IT-ипотеки. Планируют из программы исключить возможность покупки квартиры на льготных условиях в Москве и Санкт-Петербурге.

Правительство рассматривает возможность пересмотра условий выдачи льготной ипотеки для IT-специалистов. Власти собираются повысить минимальный уровень зарплат для получения IT-ипотеки, а также исключить из программы Москву и Санкт-Петербург.

До 20 июня вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры подготовить предложения об условиях продления IT-ипотеки. Об этом пишут «Ведомости».

«За все время реализации программы ею уже воспользовалось более 70 000 специалистов на сумму 630 млрд рублей, что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%», — сказали в Минцифры.

С 17 июня ВТБ приостановил выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита.