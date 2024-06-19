Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах на хозяйственных землях

Предприниматели не утратят статус производителя сельского хозяйства, если будут оказывать услуги по размещению туристов на своих землях.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве фермеров временно размещать туристов в гостевых домах на землях для сельскохозяйственного назначения.

«Изменения позволят сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществлять деятельность в сфере сельского туризма в качестве дополнительной к их основной сельскохозяйственной деятельности», — сказано в пояснительной записке.

Теперь предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством, смогут развивать туристическое направление и не потерять право на господдержку. У фермеров сохранится статус производителя сельскохозяйственных товаров.