Введены административные штрафы за корпоративные нарушения

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере корпоративных отношений.

Закон вводит административную ответственность за нарушение требований законодательства РФ, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями (ЭЗО). Это новая ст. 15.23.2 КоАП.

Причиной принятия стало санкционное давление на особо крупные компании. К ним относятся организации, находящиеся во владении иностранными холдинговыми компаниями, с численностью сотрудников более 4 000 человек, общегодовой выручкой более 75 млрд рублей, системно значимые кредитные организации и другие.

Рассматривать административные дела будут должностные лица Росфинмониторинга с учетом их обязанностей по взаимодействию с ЭЗО, возлагаемых на них сопутствующим законопроектом.