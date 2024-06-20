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Основные средства

Служебную квартиру надо амортизировать

Амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. То есть квартира подходит под эти параметры.

ОС – это часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации или для управления организацией с первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

В п. 2 ст. 256 НК прописан перечень ОС, которые не амортизируются. Это, например, земля.

Этот перечень закрытый, и объекты жилого фонда туда не включены.

Также не надо амортизировать ОС, которые законсервированы или находятся на реконструкции.

Таким образом, если служебная квартира используется в производственной деятельности для проживания в ней работников, то она является амортизируемым имуществом.

Амортизацию по ней учитывают для налога на прибыль. Но надо иметь в виду, что порядок учета расходов по объектам ЖКХ регулирует статья 275.1 НК.

Налоговая база по налогу на прибыль по такой деятельности считается отдельно.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.05.2024 № 03-03-06/1/46424.

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