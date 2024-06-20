Председатель комитета Госдумы: фиксированного курса валют не будет

Анатолий Аксаков уверен, что фиксированный курс валют вреден для страны: сразу появится нелегальный рынок, который будет формировать собственную цену валюты.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что России нужен рыночный курс валют, который будет зависеть от спроса и предложения. Фиксированный курс навредит стране.

Спрос на валюту создают импортеры, а предложение зависит от экспортеров. От этой схемы власти не собираются отказываться.

«Фиксированного курса не будет. Жизнь показала, что фиксированный курс вреден для страны. Если мы начнем фиксировать курс валюты, сразу же появится нелегальный рынок, который будет формировать цену валюты на основе рыночных законов, потому что фиксированный курс вызывает меньше доверия и интереса», — сказал Аксаков.

12 июня против Московской биржи ввели санкции, из-за которых торговая площадка прекратила торговать евро и долларом. Теперь Центробанк определяет курс валют на основании внебиржевых торгов и по банковским сделкам с валютой.