На инвестиционной карте России собрали больше 15 тысяч площадок

Минэкономразвития и правительство Москвы создали инвестиционную карту России. На ней представлено больше 15 тыс. площадок — от свободной земли для строительства до помещений, которые могут арендовать или выкупить представители малого и среднего бизнеса.

«Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки», — сказано на сайте Корпорации МСП.

С помощью инвестиционной карты предприниматели смогут оценить деловое окружение, определить рынки сбыта, узнать об особых режимах для бизнеса, изучить наличие полезных ископаемых в регионе. Также инвестиционная карта дает представление об инфраструктуре местности — от дорожного покрытия до мобильной связи.